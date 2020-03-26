شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسمح بـ5 رحلات روسية لإجلاء رعاياها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الإمارات صرحت لـ5 رحلات جوية لإجلاء الروس، وذلك بعدما علقت أبوظبي حركة الطيران لمكافحة انتشار كورونا. وقالت زاخاروفا عبر صفحتها في "فيسبوك" اليوم الخميس: "منحت الإمارات إذنا لخمس رحلات... شكرا أبوظبي". Advertisements وكانت شركات طيران روسية قد أعلنت أن أبوظبي لم تمنحها الإذن اللازم لقيام رحلات جوية لإعادة المواطنين الروس من الإمارات. وفي 25 مارس الجاري، علقت الإمارات الحركة الجوية مع جميع بلدان العالم، باستثناء رحلات إجلاء المواطنين الأجانب، وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث بلغ عدد المصابين بالفيروس في الإمارات 333، وفقا لأحدث البيانات.

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