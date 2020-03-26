شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يعلق حركة مركبات النقل العامة والخاصة لمواجهة انتشار فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت السلطات المعنية فى السودان، اليوم الخميس تعليق حركة مركبات النقل العامة والخاصة بين الولايات تحسبا من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكانت وكالة السودان للأنباء الرسمية، قد ذكرت أن السودان أفرج بالأمس عن 4217 سجينا كإجراء احترازى من تفشى فيروس كورونا، وأكدت وزارة الصحة فى ولاية الخرطوم فحص المفرج عنهم فى إطار الإجراءات الاحترازية.

من ناحية أخرى، مددت سلطة الطيران المدنى بجمهورية السودان إغلاق المطارات السودانية ابتداءً من اليوم وحتى 23 من الشهر القادم.

Advertisements

واستثنت رحلات الشحن الجوى والمعونات الإنسانية والإغاثة الطبية ورحلات التوقف الطارئ لأسباب تقنية أو التزود بالوقود التى لا تشمل إنزال ركاب وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا ، حسبما نشرت واس .

نصح برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، الحكومة السودانيةن بانتهاج سياسة مالية توسعية من خلال زيادة الإنفاق الحكومى وخفض تكلفة الإقراض، لمواجهة الأثر الإقتصادى السلبى لانتشار فيروس كرونا، ودعا برنامج الأمم المتحدة الانمائي، فى تقرير حول الأوضاع الاقتصادية فى السودان، إلى توسيع شبكات الأمان والدعم النقدى المباشر للمواطنين الأكثر تأثرا بحدة الفقر اضافة للعمل على رفع نسبة الانتاج للاكتفاء الذاتى فى مختلف ولايات السودان، وتحسين إمدادات المياه والإصحاح البيئى لتمكين المواطنين من إتباع الإرشادات الصحية لمواجهة جائحة الكرونا.

وتوقع التحليل انخفاض اسعار اللحوم فى الاسواق المحلية بسبب القيود على الصادرات، داعيا إلى انتهاز هذه الفرصة للتوسع فى قطاع منتجات الألبان وتشجيع التنمية الريفية، باستخدام شبكات الطاقة الشمسية الصغيرة وتنمية الأعمال العامة التى تعتمد على العمالة الكثيفة فى المناطق الريفية، والمتوقع أن تكون أقل تأثرا بفيروس كورونا.