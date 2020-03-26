شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تمنع التجول فى مكة والمدينة والرياض ضمن إجراءات مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت السعودية فى منع التجول في الرياض ومكة والمدينة، ضمن الاجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حسبما أفادت فضائية العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكانت هيئة حقوق الإنسان بالسعودية والمدعومة من الدولة قالت إن المملكة أفرجت عن 250 أجنبيا كانوا محتجزين لمخالفات لقواعد الهجرة والإقامة لم تتسم بالعنف، وذلك في إطار جهود احتواء فيروس كورونا.

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وقال عواد العواد رئيس الهيئة في بيان إن إطلاق سراح هؤلاء لترحيلهم لبلادهم في نهاية الأمر سيساعد على تقليل الخطر على نزلاء مراكز الاحتجاز دون الإخلال بالأمن العام بأي حال، وأضاف أن من المتوقع الإفراج عن المزيد.

وكان قد وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالمملكة العربية السعودية، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة برفع مستوى الإجراءات الاحترازية، والتنسيق مع وزارة الصحة لفحص جميع العاملين في الحرمين الشريفين قبل دخولهم للمسجد الحرام والمسجد النبوي لمنع وصول فايروس كورونا للحرمين الشريفين، وذلك من خلال فرق صحية متخصصة تابعة لوزارة الصحة.