شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل السعودى: يجب مد العون للدول النامية لتجاوز أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن من مسؤوليتنا مد يد العون للدول النامية والأقل نمواً لبناء قدراتهم وتحسين جاهزية البنية التحتية لديهم لتجاوز أزمة وباء كورونا وتبعاتها. وأضاف العاهل السعودي خلال كلمته بقمة العشرين الافتراضية، لقد أثبتت مجموعة العشرين من قبل فاعليتها في التخفيف من حدة الأزمة المالية العالمية وقدرتها على تجاوزها. واليوم، بتعاوننا المشترك، نحن على ثقة بأننا سنتمكن معاً - بعون الله - من تجاوز هذه الأزمة والمضي قدماً نحو مستقبل ينعم فيه الجميع بالرخاء والصحة والازدهار. Advertisements

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