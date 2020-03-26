شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعلن شفاء 14 حالة من كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 204 أشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات البحرينية اليوم الخميس، تعافي 14 حالة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرفع عدد المتعافين إلى 204، جاء ذلك بحسب العربية.

وكانت وزارة الصحة البحرينية، أعلنت اليوم، تسجيل حالة وفاة لمواطن بحرينى يبلغ من العمر 78 عامًا لديه أمراض وظروف صحية كامنة، وكان إحدى الحالات المخالطة لحالة أخرى لفيروس كورونا، حيث كان يخضع للعلاج والرعاية في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج تحت إشراف طاقم طبي متخصص، معربةً عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد وكافة أهله وأقاربه لهذا المصاب.

Advertisements

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية - أن المتوفى قد حصل على العلاج والرعاية اللازمة على مدار الساعة من قبل الفريق الطبي المختص هو وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج، وكذلك تم إجراء التحاليل اللازمة له بشكل مستمر.

وأشارت الوزارة إلى أن الأوضاع الصحية للحالات القائمة الأخرى مستقرة حاليًا فيما عدا حالتين تحت العناية، وجميعها تخضع للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات الدولية المعتمدة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.