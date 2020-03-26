شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة العراقية تسجل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وفيما قرر الجيش العراقى، إغلاق أى منطقة بالكامل تظهر فيها إصابات بفيروس كورونا، ووذلك للسيطرة على انتشار الفيروس داخل البلاد.
على جانب أخر، قال الجيش العراقي إن صاروخين سقطا مساء أمس الأربعاء، في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد والتي تضم مباني حكومية وبعثات أجنبية، لكن لم تقع إصابات. وذكر بيان الجيش "سقوط صاروخين كاتيوشا بالقرب من قيادة عمليات بغداد في وقت متأخر من ليل أمس، حيث كان انطلاقهما من منطقة النهضة، وسنوافيكم التفاصيل لاحقا".
وتعرضت المنطقة الخضراء مرارا لهجمات بالصواريخ التي عادة ما تتسبب في أضرار طفيفة فقط. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها.
وكانت قد أفادت مصادر إعلامية نقلا عن المتحدث باسم الجيش العراقي بأن القوات الفرنسية العاملة ضمن التحالف الدولي انسحبت من الأراضي العراقية، كان التحالف الدولى فى العراق بقيادة الولايات المتحدة، بدأ فى سحب قواته التدريبية من البلاد بعد تعليق برنامج التدريب "كإجراء وقائي" من تفشى فيروس كورونا المستجد.
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