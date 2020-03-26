مصر.. حكم بإعدام 5 متهمين بتخريب خط أنابيب بترول

إسطنبول / الخليج 365

أصدرت محكمة مصرية، الخميس، قرارا بإعدام 5 متهمين في قضية "تخريب خط أنابيب بترول" بمحافظة البحيرة شمالي البلاد.

وأوردت صحيفة "المصري اليوم" (خاصة مقربة من الحكومة)، أن "الدائرة الثانية محكمة جنايات دمنهور، أصدرت حكما بالإعدام شنقا على 5 متهمين، والمؤبد لـ5 آخرين في قضية حريق خط أنابيب البترول المار بمحافظة البحيرة".

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وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، تعرض خط الأنابيب المذكور للتخريب، ما أدى إلى اندلاع حريق ضخم راح ضحيته 9 قتلى، فضلا عن إصابة 11 آخرين.



وأوضحت الصحيفة أن هيئة المحكمة ألزمت المتهمين بأن يؤدوا إلى الشركة المالكة لخط الأنابيب مبلغ مليونين و462 ألف جنيه (نحو 157 ألف دولار).

يشار أن الحكم غير نهائي، ويحق للمتهمين الطعن عليه لدى محكمة النقض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.