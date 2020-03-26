كورونا.. ارتفاع الإصابات في لبنان وعمان

بيروت ـ مسقط / الخليج 365

ارتفعت إصابات فيروس كورونا في لبنان وسلطنة عمان، الخميس، عقب تسجيل حالات جديدة، بحسب إحصاءات رسمية.

ففي لبنان، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 368، بعد تشخيص 35 حالة جديدة.



وقالت الوزارة في تقريرها اليومي عن كورونا، إن عدد الوفيات الإجمالي مستقر عند 6، إلى جانب 20 حالة شفاء.



في السياق، أعلنت وزارة الصحة العمانية ارتفاع إصابات كورونا في السلطنة إلى 109، بعد تسجيل 10 حالات جديدة.

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وأوضحت الوزارة في بيان، أن الإصابات الجديدة هي لمواطنين، 5 منها مرتبطة بمخالطة مرضى، واثنتان بالسفر إلى بريطانيا، فيما تخضع 3 حالات للتقصي الوبائي.



وأضافت أن "عدد الحالات المتعافية وصل إلى 23".

وحتى ظهر الخميس، أصاب كورونا أكثر من 486 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 22 ألفا، فيما تعافى أكثر من 117 ألفا.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.