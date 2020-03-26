خادم الحرمين .. يجب علينا إعادة الثقة في الاقتصاد العالمي

رأس خادم الحرمين الشريفين اجتماع القمة الاستثنائية الافتراضية لمجموعة الـ 20 , والتي عقدت اليوم عبر الفيديو . وأكد خادم الحرمين على ضرورة تقوية إطار الجاهزية العالمية لمكافحة الأمراض المعدية التي قد تتفشى مستقبلاً، ولا بد لنا من تنسيق استجابة موحدة لمواجهتها وإعادة الثقة في الاقتصاد العالمي ويتوجب على مجموعة العشرين إرسال إشارة قوية لإعادة الثقة في الاقتصاد العالمي، كما أن من مسؤوليتنا مد يد العون للدول النامية والأقل نمواً لبناء قدراتهم وتحسين جاهزية البنية التحتية لديهم لتجاوز هذه الأزمة وتبعاتها.

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