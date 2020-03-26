الداخلية تحذر المستهترون بقرار منع التجوال

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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية أن هناك من يقومون بالاستهتار حول قرار منع التجول، ولقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، مؤكدا بأن جميع الطرق التي تؤدي إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض تحت السيطرة الأمنية.
وتابع المتحدث عبر حساب وزارة الداخلية عبر “تويتر” بقوله إن قرار منع التجوال نص على البقاء بالمنزل، وليس معناه أن يمارس الشخص أعماله خارج المنزل فهذا يعد مخالف.
وكانت المملكة قد قررت تقديم موعد المنع اليوم الخميس من الساعة الثالثة عصرا وحتى السادسة من صباح اليوم التالي في مزيد من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس الوبائي.
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