خادم الحرمين .. يجب تقوية إطار الجاهزية العالمية لمكافحة الأمراض المعدية

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمته في افتتاح قمة العشرين الافتراضية: “يجب أن نأخذ على عاتقنا جميعاً مسؤولية تعزيز التعاون في تمويل أعمال البحث والتطوير سعياً للتوصل إلى لقاح لفيروس “كورونا”، وضمان توفر الإمدادات والمعدات الطبية اللازمة.

وأضاف حفظه الله: ينبغي علينا تقوية إطار الجاهزية العالمية لمكافحة الأمراض المعدية التي قد تتفشى مستقبلاً، ولا بد لنا من تنسيق استجابة موحدة لمواجهتها وإعادة الثقة في الاقتصاد العالمي ويتوجب على مجموعة العشرين إرسال إشارة قوية لإعادة الثقة في الاقتصاد العالمي، كما أن من مسؤوليتنا مد يد العون للدول النامية والأقل نمواً لبناء قدراتهم وتحسين جاهزية البنية التحتية لديهم لتجاوز هذه الأزمة وتبعاتها.