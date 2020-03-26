الصحة : وفاة مقيم وتسجيل 112 إصابة شخص بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 112 حالات إصابة جديدة بفيروس “كورونا”. وأضاف متحدث “الصحة” الدكتور محمد العبدالعالي خلال الإيجاز الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس #كورونا أن إجمالي الحالات في المملكة 1012 حالة حتى الآن. كما كشف المتحدث عن وفاة مقيم بالمدينة المنورة، ليصبح إجمالي الوفيات 3 حالات، معلناً عن تعافي 4 حالات إضافية، ليصل الإجمالي إلى 33 حالة.

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