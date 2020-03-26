برئاسة خادم الحرمين.. بدء أعمال القمة الاستثنائية لمجموعة الـ 20

عقد قادة دول مجموعة العشرين ( G20 ) اليوم الخميس اجتماع القمة الاستثنائية الافتراضية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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