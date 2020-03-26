﻿موظفو طيران الإمارات في 39 محطة: إلى لقاء قريب!

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
لّوح موظفو طيران الإمارات في مختلف المطارات العالمية، بأيديهم لطائرات الناقلة العائدة إلى دبي قبيل بدء سريان تعليق الرحلات مؤقتاً، على أمل اللقاء مجدداً واستئناف العمليات في وقت قريب.
وكانت آخر رحلة مغادرة «ئي كيه 5» إلى لندن هيثرو قد انطلقت من مطار دبي الدولي في الساعة 4:05 عصر يوم 24 مارس، في حين كانت آخر رحلة قادمة «ئي كيه 262» التي وصلت إلى دبي من ساو باولو الساعة 22:35 ليلاً يوم 25 الجاري.
وودع أفراد فرق طيران الإمارات للخدمات الأرضية في 39 محطة خارجية رحلات الركاب الأخيرة قبل بدء سريان قرار التعليق المؤقت، بما فيها براغ ونيوارك وسيول ولندن ستانستد وزيوريخ. وسوف تتركز مهام فرق العمليات خلال الفترة المقبلة، على الاستعداد لاستئناف الخدمات.
والتزاماً بتوجيهات حكومة دولة الإمارات لحماية المجتمعات من انتشار كوفيد-19، علقت طيران الإمارات مؤقتاً جميع رحلات الركاب اعتباراً من يوم أمس 25 مارس/آذار. وسوف تستأنف الناقلة خدمات الركاب حالما تسمح الظروف بذلك.
وتشغل طيران الإمارات حالياً طائرات الشحن البوينج 777 لتساعد على بقاء خطوط الإمدادات الجوية العالمية لنقل السلع الأساسية مثل المواد الطبية والغذائية.
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