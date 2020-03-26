حزم تحفيز مليارية لـ 3 اقتصادات آسيوية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتواصل حزم التحفيز الاقتصادي في إطار مواجهة التحديات المتنامية التي يفرضها الانتشار السريع لفيروس كورونا وقرار حظر التجول الذي أقرته الدول لمنع تفشيه. وأعلنت 3 اقتصادات آسيوية اليوم عن حزم تحفيز كبرى هي الهند وسنغافورة وكوريا الجنوبية.

الهند تعتمد خطة بـ 22 مليار دولار

أعلنت الهند خطة لضخ 22 مليار دولار، أو حوالي 1.7 تريليون روبية لدعم النمو الاقتصادي، وقالت وزيرة المالية الهندي أن الحزمة تتضمن سيولة نقدية مباشرة وتدابير لصيانة الأمن الغذائي إضافة إلى خطط دعم مباشر لملايين الفقراء. وأضافت قائلة: «لا نريد أن يبقى أحدا جائعاً، أو أن يبقى دون مال في يده يساعده على العيش».

وسيوجه الدعم المباشر على شكل سيولة ومواد غذائية توزع للأكثر احتياجا من أبناء الشعب، كما تتضمن الحزمة منح موظفي الرعاية الصحية تأمينات صحية.

وتصل قيمة حزمة الدعم التي أقرتها الهند إلى حوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي لها. ويرى الخبراء أن هذه ربما تكون المرحلة الأولى من الدعم وسيتبعها خطوات أخرى في ظل الاحتياجات المتنامية لأفراد الشعب وقطاعات الأعمال المتضررة من الأزمة الراهنة.

ويقدر بنك «باركليز» أن الإغلاق الكلي في الهند من شأنه أن يكبد الاقتصاد خسارة تصل إلى 120 مليار دولار أو ما يعادل 4% من إجمالي الناتج المحلي لها.

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سنغافورة تضخ 33 مليار دولار

رفعت سنغافورة حزمة الدعم المالي في مواجهة التداعيات المتنامية لانتشار فيروس كورونا، بإضافة 48 مليار دولار سنغافوري أو ما يعادل 33.17 مليار دولار. وتعد هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها سنغافورة لسحوبات ضخمة من احتياطياتها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

وكانت الحكومة أعلنت في بداية الأزمة مطلع الشهر الجاري حزمة دعم بقيمة 6.8 مليار دولار سنغافوري (4.4 مليار دولار أمريكي).

ويعادل الدعم المالي الإجمالي المعلن عنه 11% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وقال وزير المالية هينج سو كيت في خطاب أمام البرلمان اليوم الخميس: إن الحكومة ستبدأ في توسعة عجز الموازنة للسنة المالية القادمة التي تبدأ في أول إبريل/ نيسان القادم إلى 7.9% من الناتج المحلي مقابل مستوى مستهدف سابق 2.1%.

«المركزي الكوري» ينضم إلى جهود التيسير

انضم البنك المركزي لكوريا الجنوبية للجهود العالمية لتعزيز سياسات التيسير الكمي الرامية لتهدئة الأسواق في مواجهة مخاوف فيروس كورونا معلنا اليوم اعتزامه شراء عدد غير محدود من السندات لمدة 3 أشهر.

وقال البنك انه سيقيم مزادات ريبو أسبوعية حتى نهاية يونيو المقبل ليتسنى لعدد أكبر من المؤسسات المالية اقتراض تمويل غير محدود بسعر فائدة لا يزيد على 0.85%. وأكد كذلك اعتزامه قبول شرائح أوسع من الضمانات بما في ذلك سندات الشركات الخاضعة لإدارة حكومية.

وتتيح الخطوة المجال لتوفير سيولة غير محدودة أمام المؤسسات المالية، وإن بشكل مؤقت. وتعد الخطوة غير مسبوقة في تاريخ البنك المركزي عبر سنواته السبعين.

وارتفعت تلقائيا بعد هذا القرار عقود يونيو الآجلة على سندات الخزانة لأجل 3 سنوات بحوالي 0.24% إلى 111.39 نقطة.

وكان البنك خفض سعر الفائدة في 16 مارس الجاري بنصف نقطة مئوية إلى 0.75% في أكبر خطوة تيسير نقدي له منذ الأزمة المالية العالمية.