6 ملايين كتاب إلكتروني مجاناً في مكتبات الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت إدارة «مكتبات الشارقة العامة» التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، عن فتح مكتبتها الإلكترونية مجاناً لجميع الأفراد والفئات العمرية لمدة ثلاثة أشهر بداية من إبريل حتى يونيو 2020، مقدمة 6 ملايين كتاب ومصدر معرفي ، بأكثر من 10 لغات مختلفة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الإمارات لمواجهة فيروس كورونا.

ويمكن الوصول إلى المكتبة الإلكترونية عبر التسجيل على الرابط https:catalog.shjlib.gov.ae، وتتضمن المكتبة : 21 ألف محتوى علمي، وأكثر من 30 ألف مكتبة فيديو في شتى المجالات والتخصصات، إلى جانب 160 ألف كتاب إلكتروني، و5 ملايين رسالة جامعية، إلى جانب عدد من المخطوطات، والكتب النادرة، والكتب الإلكترونية والصوتية.

وقال أحمد بن ركاض العامري، رئيس الهيئة: «تعبر تلك المبادرة عن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في توفير مصادر المعرفة والتعلم لمختلف فئات المجتمع، وتشكل فرصة أمام القراء من مختلف أنحاء العالم للاستفادة من أوقات فراغهم خلال الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مختلف الدول لمواجهة الفيروس، وتؤكد أن الحراك الثقافي والمعرفي متواصل ويمكن أن يتضاعف في ظل الخيارات التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة».

وأضاف: «هذه المبادرة التي تأتي في عام الاحتفاء بالشارقة عاصمة عالمية للكتاب 2019، هي دعوة من إدارة مكتبات الشارقة العامة للمطالعة والتعلم، تعبّر من خلالها عن توجهاتها في الاستفادة من أحدث خيارات القراءة والبحث المعاصر، فجهود مضاعفة المصادر الإلكترونية لمكتبات الشارقة العامة بدأت منذ سنوات، وتجسدت بعدة شراكات واتفاقيات تعاون مع كبرى المكتبات العالمية، أثمرت عن توفير 6 ملايين مصدر معرفي».