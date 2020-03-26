موسكو تفرض قيوداً غير مسبوقة في تاريخها لمواجهة كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت بلدية موسكو التي تشكل رأس حربة في روسيا لمكافحة فيروس كورونا المستجد، تدابير إضافية الخميس، بينها إغلاق كل المطاعم، والمتاجر غير الأساسية اعتباراً من السبت.

وكتب رئيس بلدية العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين على مدونته، أنه بين 28 مارس/آذار، والخامس من إبريل/نيسان، سيتم إغلاق «المطاعم والحانات والمقاهي» وكذلك «متاجر بيع التجزئة» باستثناء متاجر بيع المواد الغذائية، والصيدليات.

وأضاف: مع تفهمي لمشاعر سكان موسكو المؤمنين، أوصيهم بالامتناع عن زيارة أماكن العبادة خلال هذه الفترة.

وتابع سوبيانين: القيود التي فرضت الخميس، غير مسبوقة في تاريخ موسكو المعاصر وستحدث اضطرابات عديدة في الحياة اليومية لكل فرد، ولكن صدقوني، إنها ضرورية للغاية لإبطاء تفشي العدوى وتقليص عدد الإصابات.

واعتباراً من الخميس أيضاً، يمنع المسنون الذين يتجاوز عمرهم 65 عاماً، ومن يعانون أمراضاً مزمنة مغادرة منازلهم.

وسجلت روسيا رسمياً 840 إصابة بفيروس كورونا بينها 546 في موسكو وفق إحصاءات نشرت الخميس، ما يعني أن 182 إصابة جديدة سجلت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وتوفي شخصان يحملان الفيروس بعدما نقلا إلى المستشفى في موسكو. ورغم عدم اتخاذ السلطات الروسية قراراً بإغلاق شامل حتى الآن، فإن هذه التدابير الجديدة تندرج في إطار تشديد وسائل تعاملها مع الوباء.

وتعلق السلطات اعتباراً من الجمعة، كل الرحلات الجوية الدولية، وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين إجازة في البلاد تستمر أسبوعاً مع إرجاء التصويت على الإصلاح الدستوري الذي كان مقرراً في 22 إبريل/نيسان.

وأمرت الحكومة أيضاً بإغلاق غالبية الأماكن العامة في المناطق الروسية، حيث لم تتخذ إلى الآن سوى إجراءات محدودة للتصدي لفيروس كورونا.