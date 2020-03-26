إسبان يحتجون على نقل مرضى كورونا إلى أحد المساكن في مدينتهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حاولت مجموعة من الشبان الإسبان منع سيارات إسعاف من نقل 28 مريضاً مصابين بفيروس كورونا إلى أحد المساكن في بلدتهم في جنوب البلاد، عبر رشقها بالحجارة. وقع الحادث بعد ارتفاع حصيلة القتلى جراء الفيروس إلى 3434 في إسبانيا متخطية العدد المسجل في الصين، مع تحمل كبار السن وطأة تفشي المرض.

وقالت الشرطة إن الاحتجاج وقع الثلاثاء عندما حاولت قافلة من سيارات الإسعاف دخول لا لينيا دي كونثيبثيون، وهي مدينة فقيرة في الأندلس. وأوضحت أن المحتجين ألقوا الحجارة على سيارات الإسعاف وأطلقوا الشتائم وحاولوا إغلاق طريقها بركن سيارة في منتصف الطريق، مشيرة إلى أنه تم توقيف شابين.

ونقل هؤلاء المسنون إلى سكن بديل في لا لينيا حيث يمكنهم تلقي العلاج الطبي لأن دار الرعاية الخاصة بهم في ألكالا ديل فالي قرب ملقة «تخضع لعمليات تطهير»، بحسب مصدر في الشرطة.

ووقف حوالي 50 شخصاً «من الشباب وهددوا عناصر الشرطة وأهانوهم» محذرين من المزيد من الاحتجاجات إذا جلب المزيد من المرضى المسنين. وقالت الشرطة إن مزيداً من الاضطرابات اندلعت في وقت لاحق من مساء الثلاثاء، إذ ألقى المتظاهرون أشياء من أسطح المنازل المجاورة، بما في ذلك «مواد قابلة للاشتعال». ورغم الإغلاق الوطني غير المسبوق للحد من تفشي المرض، أصاب الفيروس إلى حد الآن 47610 أشخاص في إسبانيا، والغالبية العظمى من الوفيات من المسنين.

وتقع مدينة لا لينيا في مقاطعة كاديز (جنوب) وهي مدينة مترامية الأطراف ترتفع فيها معدلات البطالة وتشتهر بكونها ملاذاً لتهريب المخدرات والتبغ. وأوضح مصدر الشرطة «هناك جو متوتر في المدينة لأن المتورطين في نشاطات غير مشروعة مثل تهريب التبغ أو الحشيش لا يمكنهم فعل أي شيء ولا يمكنهم مغادرة منازلهم دون مبرر».