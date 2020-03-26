إعفاء المحلات والمكاتب في «ميناء العرب» و«أبراج جلفار» من الإيجار 3 أشهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية عن إطلاق مبادرة لدعم المستثمرين انطلاقاً من مبادئ المسؤولية الوطنية والمجتمعية التي تنتهجها منذ تأسيسها. والتي تتزامن مع جهود الحكومة ونهج الاستدامة لدعم الأطراف المعنية على المدى الطويل. حيث تتضمن المبادرة إعفاء مستأجريها من أصحاب محال ومكاتب ومستثمرين في مشروعي ميناء العرب الواقع على شاطئ إمارة رأس الخيمة، وأبراج جلفار، من الإيجار لمدة ثلاثة أشهر.

وأكد محمد سلطان القاضي العضو المنتدب لشركة رأس الخيمة العقارية، أن هذه الخطوة تأتي تزامناً مع تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، التي تستدعي تكاتف الأيدي والوقوف وقفة واحدة في مواجهته والقضاء عليه، وضمن الجهود الوطنية الرامية للتصدي له، والحفاظ على صحة وأرواح المواطنين والمقيمين.

وقال القاضي: تحرص شركة رأس الخيمة العقارية على تعزيز عجلتي التنمية والاقتصاد في الإمارة بشكل خاص والدولة عامة، وقررت تقديم العون والدعم للمستثمرين وأصحاب المحلات في هذه الفترة الحساسة، لاسيما مع انخفاض أعداد الزوار نتيجة التوجيهات الوطنية بالالتزام بالمنازل للحفاظ على الصحة العامة.

وأضاف القاضي أن الشركة تعي اعتماد مشروع ميناء العرب على أعداد السياح والزوار، كونه مشروعاً سياحياً رائداً في الإمارة يضم مجموعة واسعة من المقاهي والمطاعم ومحال التجزئة، ولابد من تأثره بانخفاض أعدادهم هذه الفترة، مما يحتم التضامن والوقوف مع أصحابها، للحد من الأضرار الاقتصادية التي من الممكن أن تعود عليهم.

كما تعتبر أبراج جلفار من أبرز مشاريع التطوير العقاري والتجاري التي أقامتها الشركة، حيث تُعد إحدى الوجهات الحيوية للأعمال والتجارة التي تم اختيارها من قبل الشركات لتأسيس قاعدة لها في إمارة رأس الخيمة. وتربط بين البرجين منصة مشتركة مؤلفة من ثلاثة طوابق، وتضم محال تجارية ومطاعم، مما يجعل على عاتقنا مساندتهم في ظل هذه الظروف.