اعتراف إرهابي كراستشيرش «بالذنب» والمحكمة تنطق بالحكم دون استكمال الجلسات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقر المتهم بقتل 51 من المصلين المسلمين في أسوأ حادث إطلاق نار عشوائي في نيوزيلندا بالذنب في خطوة مفاجئة الخميس. واعترف برينتون تارنت باتهامات القتل وعددها 51، واتهامات الشروع في القتل وعددها 40، وأقر بتهمة ارتكاب عمل إرهابي خلال جلسة في محكمة كراستشيرش العليا.

وقال القاضي كاميرون ماندر في محضر الجلسة الذي أصدرته المحكمة «لقد أدين بكل واحدة من هذه التهم». وأضاف «يمثل الإقرار بالذنب خطوة مهمة للغاية نحو وضع نهاية لهذا العمل الإجرامي». وأشار ماندر إلى أنه لا توجد حاجة الآن لمحاكمة تستغرق ستة أسابيع كان مقرراً أن تبدأ في الثاني من يونيو/حزيران. وستحكم المحكمة الآن على تارنت في جميع التهم المنسوبة إليه وعددها 92 لكنها لم تحدد موعداً للنطق بالحكم.

كانت الشرطة احتجزت الإرهابي تارنت منذ 15 مارس /آذار 2019 عندما ألقي القبض عليه واتهم باستخدام أسلحة نصف آلية لاستهداف المسلمين أثناء صلاة الجمعة في مسجدين في كراستشيرش. وسبق أن نفى تارنت ـ أسترالي عمره 29 عاماًـ كل التهم المنسوبة إليه.