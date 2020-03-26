شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يضع ملك ماليزيا وعقيلته في الحجر الصحي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مشرف القصر الوطني في ماليزيا أحمد فاضل شمس الدين أن نتائج فحوصات التحاليل لسبعة أشخاص من موظفي القصر الماليزي أثبتت إصابتهم بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19). وقال في بيان أوردته وكالة أنباء برناما الماليزية الخميس إن ملك ماليزيا السلطان عبدالله رعاية الدين شاه وعقيلته أخضعا لفحص طبي واختبار تشخيصي للفيروس، حيث جاءت نتائج تحاليلهما سلبية، مضيفاً أنهما يخضعان حالياً للحجر الصحي في القصر، ولن يقبلا أية زيارة أو مقابلة رسمية إلى أن تنتهي فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوماً والتي بدأت الأربعاء.
وفي أكبر قفزة يومية، سجلت ماليزيا، الخميس، 235 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، ليصل إجمالي الحالات لديها 2031. وقالت وزارة الصحة، إن عدد الوفيات بسبب الفيروس ارتفع إلى 23.
وتضاعف العدد الإجمالي للإصابات في ماليزيا في غضون أسبوع. ومددت الحكومة الأربعاء القيود المفروضة على السفر والتنقل حتى 14 إبريل/نيسان؛ لاحتواء انتشار الفيروس.
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