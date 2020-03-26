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شركات الطيران المتوسطة الحجم في خطر

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال محلل كبير لدى شركة بيانات الطيران أو.إيه.جي اليوم الخميس إن شركات الطيران المتوسطة الحجم الأكثر عرضة للخطر في ظل الوضع الحالي في الوقت الذي تعاني فيه الناقلات لاحتواء الأثر المالي لفيروس .
وقال جون جرانت في إيجاز صحفي عبر الإنترنت «سيكون هناك ضحايا... وهو ما أطلق عليه شركات الطيران متوسطة الحجم». وأضاف «تلك التي لا تعمل في بيئة ملائمة مع التزامات لخدمة عامة أو هياكل أخرى مماثلة، أو لا تشغل عمليات كبيرة الحجم، أعتقد أن تلك ستكون الأكثر ضعفا».

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