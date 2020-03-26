مجلس الأمن الدولي يتجه إلى التصويت «خطياً» على قراراته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألغت الرئاسة الصينية لمجلس الأمن الدولي اجتماعاً كان مقرراً الخميس في مقر الأمم المتحدة لتبني قرارات، وتتجه لإجراء عمليات «تصويت خطي» أمام خطر وباء فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية.

وحتى الآن تجري عمليات التصويت في مجلس الأمن الدولي برفع الأيدي في جلسات علنية في القاعة الكبرى في مقر المنظمة الدولية في نيويورك، مما يسمح بإجراء مشاورات حتى اللحظة الأخيرة.

وكانت جلسة الخميس الاجتماع الأخير المتبقي في البرنامج الرسمي لهذا الأسبوع بعد إلغاء اجتماعات عديدة أخرى منذ 12 مارس. وكان يفترض أن يسمح بتبني ثلاثة قرارات مرتبطة بتجديد مهام تنتهي قريباً، متعلقة بكوريا الشمالية والصومال وإقليم دارفور في السودان.

وأصبحت ولاية نيويورك حيث يقع مقر الأمم المتحدة، مركز الأزمة الصحية في الولايات المتحدة التي تحاول السلطات تطويقها بإجراءات عزل يتم احترامها إلى حد ما.

لكن مقر المنظمة الدولية الخالي بشكل شبه تام، يبقى مفتوحاً رمزياً بقرار من أمينها العام أنطونيو غوتيريش بينما تتحفظ غالبية من أعضاء مجلس الأمن على التوجه إليه وتطالب بتصويت «افتراضي»، عبر الإنترنت.

لكن روسيا تعارض ذلك بشكل قاطع وترفض أي لقاء بالفيديو لاجتماعات رسمية أو لتبني قرارات تتمتع بقوة القانون في العالم، وهو أهم إجراء يتخذه المجلس.

وقالت دبلوماسية طالبة عدم كشف هويتها إن «الروس ما زالوا يعارضون أي اجتماع علني ورسمي عبر الفيديو».

وكان غوتيريش صرح في أول مؤتمر صحفي بالفيديو منذ بدء الوباء الأسبوع الماضي «إنني فخور جداً لأنه حتى في هذه الظروف الصعبة جداً، تبقى أبواب الأمم المتحدة مفتوحة للعمل لدى الدول الأعضاء التي تحتاج إلى دعمنا ومساعدة الناس الأكثر ضعفاً».

وأكد الأمين العام المحاط بعدد قليل من مستشاريه، في مكتبه الواسع في الطابق الثامن والثلاثين من مقر المنظمة الدولية في نيويورك أنه يعقد اجتماعات «افتراضية» ويجري اتصالات هاتفية خصوصاً من أجل الدعوة إلى «التضامن» وتجنب خسارة «الملايين» من الأرواح.