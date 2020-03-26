«نخيل»: خفض رسوم التبريد 10% وفترات تأجير مجانية للتجزئة

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أعلنت «نخيل»، اليوم الخميس، عن حزمة مساعدات اقتصادية لعملائها بقيمة 230 مليون درهم، للحد من الآثار السلبية لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، (كوفيد 19)، وتقليل الأعباء المالية للشركات والأفراد.

وتشمل حزمة المساعدات فترات تأجير مجانية لشركاء التجزئة والضيافة ضمن محفظة «نخيل مولز» والتي ستطبق عند إعادة افتتاح مراكز التسوق المغلقة حالياً بموجب التوجيهات الحكومية. كما سيتم أيضاً منح فترات تأجير مجانية لملاك متاجر التجزئة الصغيرة المستأجرة في مجتمعات «نخيل» الرئيسية.

وستقوم «نخيل» أيضاً بإعفاء الرسوم الإدارية عبر الخدمات المختلفة لمدة ثلاثة أشهر، ووفقاً للتوجيهات الحكومية، سيتم تخفيض رسوم تبريد المناطق بنسبة 10% لمدة ثلاثة أشهر وذلك للمنشآت السكنية والتجارية.

تأتي هذه المبادرة تماشياً مع حزمة الحوافز الاقتصادية التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأقرها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وقال محمد إبراهيم الشيباني، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»: لقد تأثرت بطريقة أو بأخرى كل الشركات والأفراد بدبي وفي جميع أنحاء العالم نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد. ومن منطلق مسؤوليتنا كمطور عقاري، علينا دعم ومساعدة عملائنا وشركائنا المخلصين الذين يواجهون تحديات اقتصادية في ظل هذه الأوقات الصعبة.