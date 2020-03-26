معسكرات عزل يديرها الجيش في فيتنام لمواجهة كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرسلت فيتنام عشرات الآلاف من الأشخاص إلى معسكرات للحجر الصحي مع عودة أعداد كبيرة من المواطنين من الخارج هرباً من وباء كورونا المنتشر في أوروبا والولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن فيتنام واحدة من أفقر دول جنوب شرق آسيا، فقد ضمنت جهودها لمكافحة الفيروس، التي حظيت بالإشادة في الداخل، تقليل عدد الإصابات بها مقارنة بالعديد من دول الجوار.

وبحسب أحدث البيانات الرسمية الصادرة الخميس، بلغ عدد الذين تم عزلهم في المراكز التي يديرها الجيش 44955، بانخفاض نحو 15 في المئة عن أرقام الاثنين، مع انتهاء الحجر الصحي لكثيرين ممن عادوا إلى البلاد في بدايات مارس/ آذار. وقال مسؤول طبي في مطار نوي باي في هانوي "يخضع جميع الركاب لفحص سريع". وأضاف "يتم نقل المصابين بأي أعراض إلى المستشفى وإرسال الباقي إلى معسكرات الحجر الصحي". وذكرت وزارة الصحة الفيتنامية أن هناك 148 إصابة فقط في البلاد ولم تحدث أي وفيات، إضافة إلى فحص أكثر من 30 ألف شخص.