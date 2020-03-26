الإمارات تدعم الجهود الأميركية في التصدي "للجماعات الإرهابية"

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أبوظبي: أكدت الإمارات الثلاثاء تقديرها لجهود الولايات المتحدة في "التصدي للجماعات الإرهابية واستفزازاتها"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية. قال البيان إن الإمارات تؤيد "الإجراءات الأميركية المتخذة كافة في سبيل حماية مصالحها وقواتها في المنطقة والدفاع عنها". يأتي البيان بعد ضربات جوية أميركية استهدفت ليل الأحد قواعد لكتائب حزب الله العراقي الموالي لإيران وأوقعت 25 قتيلا، رداً على مقتل أميركي في هجوم صاروخي على قاعدة التاجي في شمال العراق التي يتواجد فيها جنود أميركيون.



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