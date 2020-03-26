ولي العهد السعودي يجري مباحثات مع بومبيو

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أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، مساء الاثنين، بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو.

وقالت الوكالة إن الاتصال تناول بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب استعراض المستجدات الإقليمية والدولية.

ولم تذكر الوكالة الرسمية المزيد من التفاصيل حول فحوى المكالمة.

الجدير بالذكر أن القوات الأميركية شنت، مساء يوم الأحد، غارات في العراق وسوريا.

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وأعلنت وزارة الدفاع الاميركية أن قواتها الجوية نفذت غارات "دفاعية" على 5 أهداف تابعة لـ "كتائب حزب الله" العراقية في أراضي كل من العراق وسوريا ردا على الهجمات التي سبق أن استهدفت القواعد الأميركية في العراق.

ويجري هذا التطور بعد أن أكد البنتاغون، مساء الجمعة الماضي، مقتل متعاقد مدني أميركي جراء ضربة صاروخية مكثفة على قاعدة "K1" الواقعة قرب كركوك والتي تحتضن قوات أميركية.

واتهمت الولايات المتحدة، على لسان وزير خارجيتها، مايك بومبيو، "إيران وأتباعها" بالوقوف وراء هذه الهجمات، متعهدة بأن ترد بحزم "حال تضرر أي من الكوادر الأميركيين أو حلفائهم العراقيين جراء هذه الاعتداءات".