روبوت يجري جراحة نادرة لمريض سعودي

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"الخليج 365" من الرياض: في سابقة هي الأولى من نوعها في السعودية، أعلنت مدينة الملك فهد الطبية اليوم الاثنين عن نجاح أول جراحة في المملكة بواسطة الروبوت.
ونشرت مدينة الملك فهد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للروبوت الذي نفذ العملية، بجوار المريض، معلقة:" إنجاز طبي بنجاح أول عملية من نوعها في المملكة العربية السعودية "تحويل مسار "لمريض سمنة بواسطة جهاز الرجل الآلي (الروبوت).
ومنذ ستة أشهر أدخلت السعودية الروبوتات في غرف العمليات في عدة مستشفيات حكومية وهي : مستشفى جامعة الملك سعود في الرياض، ومدينة الملك عبد العزيز الطبية في الرياض، والملك فيصل التخصصي في الرياض، ومستشفي قوى الأمن في الرياض، ومدينة الملك فهد الطبية في الرياض، ومستشفى جامعة الملك عبد العزيز في جدة والملك فيصل التخصصي في جدة".
جدير بالذكر أنه تم استخدام أول الروبوت الجراحي في إجراء العمليات للجراحية العظمية عالميا، في 12 مارس 1984، في مستشفى جامعة كولومبيا البريطانية في فانكوفر. وأجريت أكثر من 60 عملية جراحية بالمنظار.
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