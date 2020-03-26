الإمارات تشيد بيقظة أجهزة الأمن السعودية

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"الخليج 365" من أبوظبي: أعربت الإمارات الأحد عن استنكارها وإدانتها لمحاولة عناصر إرهابية، تنفيذ عملية تخريبية من خلال سيارة مفخخة في مدينة الدمام السعودية.
وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اطلعت ""الخليج 365"" على نصه، "بيقظة وحنكة وكفاءة الأجهزة الأمنية للمملكة العربية السعودية الشقيقة وتصديهم لهذه الأعمال الارهابية".
جدّدت الإمارات في ذات البيان "موقفها الثابت وتضامنها مع المملكة في التصدي لمثل هذه العمليات الإرهابية، وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها".
والأحد، نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن قوات الأمن قولها إن سعوديين قتلا بالرصاص الأسبوع الماضي بمدينة الدمام بشرق المملكة كانا يقودان سيارة محملة بالمتفجرات ويخططان لتنفيذ ”عملية إرهابية وشيكة“.
وقالت الوكالة إنه تم العثور على ”مادة عجينية“ متفجرة داخل سيارة الرجلين. وأضافت أنهما بادرا بإطلاق النار على قوات الأمن لدى اقترابها منهما يوم الأربعاء وقتلا في تبادل إطلاق النار.
وتابعت الوكالة أن قوات الأمن ضبطت خمسة كيلوجرامات من ”المادة العجينية“ اتضح في وقت لاحق أنها تحتوي على مادة (آر.دي.إكس) المتفجرة.
وأعلنت الشرطة اسمي الرجلين وقالت إن رجلا ثالثا لم تعلن اسمه اعتُقل.
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