دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة المفوضية الأوروبية تلجأ لتتبع بيانات الموقع للسيطرة على تفشي المفوضية الأوروبية تلجأ لتتبع بيانات الموقع للسيطرة على تفشي كورونا

تعتمد العديد من الدول حول العالم تتبع بيانات الموقع لمستخدمي الهواتف الذكية لمراقبة والحد من انتشار الفايروس القاتل كورونا؛ وفي إطار توسيع دائرة الاعتماد على هذا الأسلوب وافقت ثماني شركات إتصالات أوروبية على تزويد المفوضية الأوروبية ببيانات الموقع لعملائها في ظل السعي للسيطرة على تفشي الفايروس في الإتحاد الأوروبي.

فيما أثارت هذه الخطوة تخوف البعض من تسريب بيانات المستخدمين وانتهاك الخصوصية؛ فيما قال متحدث باسم المفوضية بأنها هي من ستضمن حمايتها كما أن المعلومات ستجمع بتعداد جماعي ومجهول وسيتم التخلص منها عند الإنتهاء من معالجة الوباء.

وفي نفس السياق المتماشي مع المحافظة على خصوصية المستخدمين طلبت هيئة المراقبة الأوروبية لحماية البيانات المفوضية بتوضيح ماهية البيانات التي تود جمعها مع مراعاة الشفافية وتحديد الوصول لها بنطاق معين من قبل أطباء الأوبئة والخبراء الذين لهم علاقة بالأمر أيضاً.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد صرحت بشكل منفصل أن أي عمل أو مساعدة تقنية يتم استخدامها لمحاربة فايروس كورونا Covid-19 يجب أن تحمي حقوق وخصوصية الإنسان.

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المصدر

Engadget

التدوينة المفوضية الأوروبية تلجأ لتتبع بيانات الموقع للسيطرة على تفشي كورونا ظهرت أولاً على عالم التقنية.