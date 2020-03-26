شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمنى كويتى: نعتزم ترحيل 47 وافدا لمخالفتهم قرار حظر التجول الجزئى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية الكويتية، عن اعتزام السلطات الكويتية، ترحيل نحو 47 وافدا إلى خارج البلاد، لمخالفتهم قرار حظر التجول الجزئي خلال الأيام الثلاثة الأولى لقرار فرض الحظر، وأوضح المصدر الأمني - في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت، اليوم الخميس - أنه تم خلال اليوم الأول لتطبيق قرار فرض حظر التجول الجزئي ضبط 5 مخالفين، منهم 3 مواطنين كويتيين، وخليجي واحد، ووافد واحد، في حين تم ضبط 9 وافدين مخالفين في اليوم الثاني لتطبيق القرار.

وأضاف أنه خلال اليوم الثالث لتطبيق قرار حظر التجول الجزئي، تم ضبط 45 مخالفا، منهم 8 مواطنين كويتيين، و37 وافدا من جنسيات مختلفة؛ موضحا أن النسبة الأكبر من المخالفين أول أمس، كانت في محافظة الكويت العاصمة، بواقع 24 مخالفا، تلتها محافظة حولي بنحو 20 مخالفا، في حين تم ضبط مخالف واحد في محافظة الجهراء. وكان مجلس الوزراء الكويتي، قد أصدر قرارا خلال اجتماعه الاستثنائي يوم السبت الماضي، بفرض حظر تجول جزئي في كل أرجاء الكويت، اعتبار من يوم الأحد الماضي؛ وذلك خلال الفترة من الخامسة مساء، وحتى الرابعة صباحا يوميا حتى إشعار آخر. Advertisements وعزا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، اتخاذ قرار فرض حظر التجول الجزئى، إلى بعض مظاهر عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس، تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 208 حالات حتى الآن.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في مؤتمر صحفي اليوم - إن الحالة الصحية للمتواجدين بالحجر الصحي جيدة ومستقرة؛ حيث يتلقى جميع المصابين الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19)، تحت إشراف فريق طبي في جميع التخصصات.

وأضاف السند أنه بالنسبة للحالات المحجوزة فى غرفة العناية الفائقة، فقد بلغت 7 حالات، منها حالتان في وضع حرج، وخمس حالات مستقرة، لافتا إلى أنه تم حتى الآن إجراء أكثر من 17 ألفا و787 مسحة مخبرية، إضافة إلى إنهاء 853 شخصا لفترة الحجر الصحي في مراكز الحجر المؤسسي المخصصة لهم.

