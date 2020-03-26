كورونا يجبر العراق على تمديد حظر التجوال الشامل

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلنت حكومة تصريف الأعمال العراقية، الخميس، تمديد حظر التجوال المفروض في عموم البلاد إلى 11 أبريل/ نيسان المقبل، في مسعى لاحتواء فيروس كورونا.

وذكر بيان مقتضب لمكتب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، أن "مجلس الوزراء قرر تمديد حظر التجوال لغاية 11 نيسان المقبل".

وفي 17 مارس/آذار الجاري، فرضت السلطات حظر تجوال شاملا، كان مقررا أن يسري حتى 28 من الشهر ذاته.

ورغم حظر التجوال، تسجل البلاد مزيدا من الإصابات والوفيات بالفيروس يوميا.

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وبحسب إحصاء رسمي صدر صباح الخميس، وصل عدد الإصابات إلى 363، منذ ظهور أول حالة في 24 فبراير/ شباط الماضي.

ولمنع تفشي الفيروس، اتخذت السلطات تدابير عديدة، منها: حظر التجوال، وتعطيل الدراسة، وإغلاق الأماكن العامة كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، ووقف الرحلات الجوية.

وحتى ظهر الخميس، أصاب كورونا أكثر من 478 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 21 ألفا، فيما تعافى أكثر من 114 ألفا.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.