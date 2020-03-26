تركيا ترفع مستوى التدابير في مراكز إقامة السوريين لحمايتهم من "كورونا"

هطاي/ الخليج 365-أطلقت السلطات التركية المعنية أعمال تعقيم المنازل والمرافق داخل المراكز بقضائي "ألتن أوزو"، و"يايلاداغي" في هطاي، بإشراف فرق متخصصة

- وجهت إدارات المراكز تحذيرات للمقيمين السوريين بشأن ضرورة مراعاة قواعد النظاقة بأعلى المستويات، ووزعت كتيبات باللغة العربية في هذا الصدد

رفعت السلطات التركية مستوى تدابيرها في مراكز الإقامة المؤقتة التي تحتضن السوريين في ولاية هطاي جنوبي البلاد، في إطار مكافحة فيروس كورونا الجديد.

وأطلقت السلطات التركية المعنية أعمال تعقيم المنازل والمرافق داخل المراكز بقضائي "ألتن أوزو"، و"يايلاداغي" في هطاي، بإشراف فرق متخصصة.

وفي إطار التدابير المتخذة، فرضت السلطات قيودًا بشأن التجول في المراكز على المسنين الذين هم فوق سن الـ65 وأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.

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ووجهت إدارات المراكز تحذيرات للمقيمين السوريين بشأن ضرورة مراعاة قواعد النظاقة بأعلى المستويات، ووزعت كتيبات باللغة العربية في هذا الصدد.

وتقول السيدة السورية ماجدة رمضان (40 عامًا)، في حديثها للأناضول، إنها تحاول قدر المستطاع الالتزام بالتدابير المتخذة من قبل السلطات التركية.

وعبّرت عن شكرها للمسؤولين الأتراك حيال حرصهم على صحة المقيمين في المركز، كبارًا وصغارًا، في ظل الوباء.

بدوره قال مثنى زرزوري، إنهم سعداء حيال التدابير المتخذة في المراكز لمكافحة الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.