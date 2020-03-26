- 1/2
- 2/2
هطاي/ الخليج 365-أطلقت السلطات التركية المعنية أعمال تعقيم المنازل والمرافق داخل المراكز بقضائي "ألتن أوزو"، و"يايلاداغي" في هطاي، بإشراف فرق متخصصة
- وجهت إدارات المراكز تحذيرات للمقيمين السوريين بشأن ضرورة مراعاة قواعد النظاقة بأعلى المستويات، ووزعت كتيبات باللغة العربية في هذا الصدد
رفعت السلطات التركية مستوى تدابيرها في مراكز الإقامة المؤقتة التي تحتضن السوريين في ولاية هطاي جنوبي البلاد، في إطار مكافحة فيروس كورونا الجديد.
وأطلقت السلطات التركية المعنية أعمال تعقيم المنازل والمرافق داخل المراكز بقضائي "ألتن أوزو"، و"يايلاداغي" في هطاي، بإشراف فرق متخصصة.
وفي إطار التدابير المتخذة، فرضت السلطات قيودًا بشأن التجول في المراكز على المسنين الذين هم فوق سن الـ65 وأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.
ووجهت إدارات المراكز تحذيرات للمقيمين السوريين بشأن ضرورة مراعاة قواعد النظاقة بأعلى المستويات، ووزعت كتيبات باللغة العربية في هذا الصدد.
وتقول السيدة السورية ماجدة رمضان (40 عامًا)، في حديثها للأناضول، إنها تحاول قدر المستطاع الالتزام بالتدابير المتخذة من قبل السلطات التركية.
وعبّرت عن شكرها للمسؤولين الأتراك حيال حرصهم على صحة المقيمين في المركز، كبارًا وصغارًا، في ظل الوباء.
بدوره قال مثنى زرزوري، إنهم سعداء حيال التدابير المتخذة في المراكز لمكافحة الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا ترفع مستوى التدابير في مراكز إقامة السوريين لحمايتهم من "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.