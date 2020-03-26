موريتانيا.. تسجيل إصابة جديدة بكورونا لمواطن عاد من فرنسا

نواكشوط / محمد البكاي/ الخليج 365



أعلنت موريتانيا الخميس، ارتفاع إصابات الفيروس إلى 3 بعد تسجيل إصابة جديدة لمواطن قدم إلى البلاد في 15 مارس/آذار الجاري من فرنسا.



وقال وزير الصحة محمد نذيرو ولد حامد، في تصريح صحفي، إن "الأمر يتعلق بمواطن يبلغ من العمر 74 سنة قدم من فرنسا في الخامس عشر من الشهر الجاري، تم تشخيص حالته الصحية فجر اليوم".



وأشار أن "كافة الإجراءات المتعلقة بعزل المريض والتكفل به تم اتخاذها مع إطلاق عملية البحث عن الأشخاص المخالطين من أجل عزلهم ومتابعتهم".



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وسجلت موريتانيا أول إصابة بالفيروس 13 مارس الجاري لأجنبي من جنسية أسترالية قدم إلى البلاد من أوروبا،، ثم سجلت في 18 من الشهر نفسه الحالة الثانية لأجنبية من جنسية آسيوية.



وحتى صباح الخميس، أصاب كورونا أكثر من 471 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 21 ألفا، فيما تعافى أكثر من 114 ألفا.



وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.