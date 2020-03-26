كورونا.. ارتفاع الإصابات في الكويت والصومال

الكويت - مقديشو / الخليج 365

ارتفع عدد إصابات فيروس كورونا في الكويت والصومال، الخميس، عقب تسجيل حالات جديدة، وفق إحصاءات رسمية.

ففي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 13 حالة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 208.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة عبد الله السند، في مؤتمر صحفي، أن حالتين وصلتا من السعودية، ومثلهما من مصر، وأخرى من فرنسا، وحالة لكويتي، فضلا عن 7 حالات مخالطة.



في السياق، أعلنت وزارة الصحة الصومالية، تسجيل إصابة ثانية بالفيروس لمواطن عاد مؤخرا من الخارج.



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وقالت وزيرة الصحة فوزية ابيكر، في مؤتمر صحفي، إن نتائج الفحوصات أظهرت وجود أعراض كورونا لدى مواطن عائد من الخارج، دون الإفصاح عن البلد الذي قدم منه.



وفي 16 مارس/ آذار الجاري، سجل الصومال أول إصابة بالفيروس لمواطن عائد من الخارج أيضا.

وحتى صباح الخميس، أصاب كورونا أكثر من 471 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 21 ألفا، فيما تعافى أكثر من 114 ألفا.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.