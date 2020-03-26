كورونا.. ارتفاع الإصابات في العراق إلى 363

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية العراقية، الخميس، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 363.

وقالت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان شمال العراق، في بيان، إنها سجلت 3 إصابات بكورونا في محافظة أربيل، لامرأة تبلغ من العمر 32 عاما، ورجلين عمرهما 30 و32 عاما.

كما أعلنت دائرة الصحة بمحافظة واسط (جنوب)، في بيان، "تسجيل حالتي إصابة بالفيروس، لسيدة وابنتها في منطقة التنمية شمال المحافظة".

وبذلك، يرتفع عدد الإصابات في عموم البلاد إلى 363، بينها 31 وفاة، و89 حالة شفاء.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت السلطات المحلية في محافظة كربلاء (جنوب)، حالة الإنذار القصوى إثر تسجيل إصابات متزايدة بكورونا، وأوكلت مهمة اعتقال أي شخص يخرق حظر التجوال إلى قوات الجيش.

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وقال محافظ كربلاء جاسم الخطابي، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إنه "تم إعلان حالة الإنذار القصوى في المحافظة، وستبدأ قوات الجيش وقوات الأمن الأخرى باعتقال من يخرق حظر التجوال".

وأوضح الخطابي أن "الحظر لا يشمل قوات الأمن ولا منتسبي الدوائر الصحية والخدمية والمصارف وفرق توزيع المواد الغذائية والإعلاميين وحركة البضائع والوقود".

ولمحاصرة الفيروس، اتخذ العراق تدابير عديدة، منها: حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإغلاق أماكن التجمعات كالمساجد والمتنزهات والمقاهي ودور السينما، ووقف الرحلات الجوية.

وحتى صباح الخميس، أصاب كورونا أكثر من 471 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 21 ألفا، فيما تعافى أكثر من 114 ألفا.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.