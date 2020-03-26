سلطنة_عمان تسجل (10) حالات مصابة بمرض #كورونا

اعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم عن تسجيل (10) حالات جديدة مصابة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ۱۹) لمواطنين. منها خمس حالات (5) مرتبطة بالمخالطة لمرضي سابقين، وحالتان مرتبطتان بالسفر إلى بريطانيا، وتخضع ثلاث (3) حالات للتقصي الوبائي وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (109) حالات ، كما تماثلت (23) حالة للشفاء .

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