اخبار الخليج

الحرس الوطني يحيل العسكريين المخالفين لتعليمات تطبيق منع التجول للمساءلة التأديبية

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

صرح مصدر مسؤول في وزارة الحرس الوطني أنه بإشارة إلى ما تم تداوله بشأن مقطع فيديو يظهر محتواه أفراداً من قوات وزارة الحرس الوطني أثناء قيامهم بعملهم لتطبيق الأمر بمنع التجول، وتجاوزهم عن أحد الأشخاص بعدم التقييد بمنع التجول، وقيامهم بالتصوير معه في المقطع الذي تم تداوله.

وأكد أن هذا التصرف اجتهاد شخصي من قبل الأفراد، وقد تمت إحالتهم إلى المساءلة التأديبية لمجازاتهم على مخالفتهم لتعليمات تطبيق الأمر بمنع التجول.
وشدّد المصدر على أن أمر منع التجول يطبق على الجميع إلا الحالات المستثناة بموجب التعليمات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحرس الوطني يحيل العسكريين المخالفين لتعليمات تطبيق منع التجول للمساءلة التأديبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا