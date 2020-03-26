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صرح مصدر مسؤول في وزارة الحرس الوطني أنه بإشارة إلى ما تم تداوله بشأن مقطع فيديو يظهر محتواه أفراداً من قوات وزارة الحرس الوطني أثناء قيامهم بعملهم لتطبيق الأمر بمنع التجول، وتجاوزهم عن أحد الأشخاص بعدم التقييد بمنع التجول، وقيامهم بالتصوير معه في المقطع الذي تم تداوله.
وأكد أن هذا التصرف اجتهاد شخصي من قبل الأفراد، وقد تمت إحالتهم إلى المساءلة التأديبية لمجازاتهم على مخالفتهم لتعليمات تطبيق الأمر بمنع التجول.
وشدّد المصدر على أن أمر منع التجول يطبق على الجميع إلا الحالات المستثناة بموجب التعليمات.
كانت هذه تفاصيل خبر الحرس الوطني يحيل العسكريين المخالفين لتعليمات تطبيق منع التجول للمساءلة التأديبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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