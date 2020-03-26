تفاصيل برنامج التعقيم الوطني في عطلة نهاية الأسبوع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت فريدة الحوسني المتحدث الرسمي للقطاع الصحي في دولة الإمارات، عن بدء تنفيذ برنامج التعقيم الوطني الوقائي لمواجهة فيروس كورونا، اعتباراً من الساعة 8 مساء اليوم الخميس، وحتى صباح الأحد المقبل.

وقالت الحوسني في مؤتمر صحفي: ندرك أن برنامج التعقيم سيتم تنفيذه خلال فترة نهاية الأسبوع التي يتم تخصيصها عادة للمناسبات والزيارات الاجتماعية، لكن الظروف الحالية تحتم علينا تجنب التجمعات، والتواصل مع الأهل والأصدقاء هاتفياً. وأضافت«التباعد الاجتماعي مهم جداً خلال الفترة الحالية، ويشمل ذلك تجنب التجمع في المزارع والمجالس والرحلات البرية خلال عطلة نهاية الأسبوع».

وقال العميد عبدالعزيز الأحمد من وزارة الداخلية «لإنجاح برنامج التعقيم الوطني وتنفيذه بسلاسة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، المطلوب تضافر جهود جميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار». وقال «المطلوب من الجميع البقاء في منازلهم، وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية». وأضاف«سيتم خلال فترة تنفيذ برنامج التعقيم تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور، وإيقاف وسائل النقل العامة وخدمة المترو ويستثنى من ذلك وسائل النقل الخاص مثل سيارات الأجرة وشركات النقل والتوصيل». وقال«يستثنى العاملون في القطاعات الحيوية، وسيتم ذلك من خلال التحقق من بطاقات العمل أو الهوية، وسيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة اللازمة للمخالفين، ومنها الغرامة والسجن وفقاً للتشريعات العقابية الصادرة». وقال إن الفئات المسموح لها بالتنقل عليها إبراز بطاقة الهوية أو بطاقة العمل لإثبات أنها ضمن القطاعات المستثنية من التقيد من الحركة.

وأكد الأحمد على أن منافذ بيع المواد الغذائية مثل الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت، بالإضافة إلى الصيدليات ستستمر في تقديم خدماتها للجمهور على مدار الساعة.