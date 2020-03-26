مدير منظمة الصحة العالمية يحيّي «تضحية» منظمي الألعاب الأولمبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شكر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غبرييسوس، رئيس وزراء اليابان واللجنة الأولمبية الدولية بسبب «التضحية» التي قدموها من خلال قرارهم بإرجاء دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو صيف 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال غبريسييوس في مؤتمر صحفي «أود توجيه الشكر إلى رئيس الوزراء الياباني شينيزو آبي، وأعضاء اللجنة الأولمبية لقيامهم بهذه التضحية من أجل حماية رياضيينا، الجماهير والمسؤولين». واعتبر مدير عام منظمة الصحة العالمية أن القرار «كان صعباً لكن حكيماً»، مشيراً إلى أنه ينتظر «بفارغ الصبر إقامة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية العام المقبل اللتين نأمل أن تكونا احتفالاً أجمل لإنسانيتنا المتضامنة».

وقال مدير الطوارئ الصحية في المنظمة مايكل راين «نساند بقوة قرار إرجاء الألعاب بقرار اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية».

وكانت ألعاب طوكيو مقررة من 24 تموز/يوليو إلى التاسع من آب/أغسطس المقبل، لكنها أرجئت إلى مدة أقصاها صيف عام 2021 وذلك إثر ضغوطات واجهتها الحكومة اليابانية واللجنة الأولمبية الدولية من قبل اتحادات دولية بارزة ولجان أولمبية ورياضيين من مختلف أنحاء العالم بعد انتشار وباء «كوفيد 19».