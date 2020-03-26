استمرار تباطؤ وتيرة العدوى بفيروس كورونا في إيطاليا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت دراسة أجراها المجلس الوطني للأبحاث، إن 57 من أصل 107 دوائر في إيطاليا بلغت ذروة تفشي وباء كورونا المستجد، فيما طالت هذه الذروة عشراً من دوائر لومبارديا الـ 12 بينها ميلانو.

وقال حاكم لومبارديا اتيليو فونتانا الأربعاء: نحن في المسار نفسه الذي سُجل في الأيام السابقة، بالتالي هذا الانطباع بالتباطؤ في ارتفاع عدد الحالات لا يمكن وصفه بأنه ثابت، مضيفاً: إنه أمر مهم جداً، لكن يجب مواصلة التنبه.

ونقلت الدراسة عن الباحث جيوفاني سيباستياني قوله، إن هذه المعطيات تثير ارتياحاً، لأنها تعني أن إجراءات وقف الوباء تعطي النتائج المرجوة، حتى لو لم يتم الدخول في المرحلة الأولية لتراجع الوباء. مشيراً إلى أنه يمكن الحديث عن الاتجاه النزولي للإصابات، لكن يجب توخي الحذر.

من جهته قال مساعد مدير عام منظمة الصحة العالمية رانييري غيرا لإذاعة راديو كابيتال، إن تباطؤ سرعة ارتفاع الحالات هو عامل إيجابي جداً في بعض المناطق، مشيراً إلى اقترابهم من نقطة بدء نزول خط الحالات. وتابع: بالتالي يمكن بلوغ الذروة هذا الأسبوع ثم التراجع.

بينما يدعو أطباء وعلماء إلى عدم التراخي في الجهود؛ فيما لا يزال نحو 60 مليون إيطالي في منازلهم للأسبوع الثالث على التوالي.

ولا تزال إيطاليا تشهد ارتفاعاً في عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، ليصل إلى 7500 بحسب حصيلة رسمية.

وتواصل لومبارديا الواقعة بشمال البلاد تسجيل أعلى عدد حالات مع 4474 وفاة منها (296 خلال 24 ساعة) تليها مقاطعة إميليا رومانيا (في بولونيا) مع 1077 وفاة. ولومبارديا التي تشمل ميلانو هي أيضا المنطقة التي تسجل أعلى عدد إصابات بـ 32346 من أصل 74386 إصابة في كل أنحاء البلاد بحسب أرقام الدفاع المدني.