شكرا لقرائتكم خبر عن دعوى قضائية للإفراج عن مهاجرين غير قانونيين بسبب كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدّم اتّحاد الحريات المدنية الأمريكي بدعوى قضائية نيابة عن مهاجرين غير قانونيين معتقلين في الولايات المتحدة أمام محكمة فيدرالية لإطلاق سراحهم بسبب المخاطر الكبيرة التي تتهدّد حياتهم إذا ما أصيبوا بفيروس كورونا المستجدّ نظراً لسنّهم أو ظروفهم الصحيّة. تم تقديم الدعوى في سان فرنسيسكو بالنيابة عن 13 مهاجراً محتجزين تعتبر أنّ «الاكتظاظ والظروف غير الصحية» في سجون هيئة الهجرة والجمارك قد تجعل المهاجرين أكثر عرضة للإصابة بـ«كوفيد 19» الذي أدّى إلى وفاة أكثر من 900 شخص في البلاد. وقال محامي الدفاع مانوهار راجو «ليس هناك تبرير لسجن المهاجرين وتعريض حياتهم للخطر». وأضاف «هذه أزمة غير مسبوقة تدفعنا للقيام بتحرّك سريع قبل فوات الأوان».

ويعاني المهاجرون أصحاب الدعوى من أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم والربو وحتى السلّ، ومحتجزون حالياً في مركزي ميسا فيردي ويوبا في كاليفورنيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دعوى قضائية للإفراج عن مهاجرين غير قانونيين بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.