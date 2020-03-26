شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا توقف الرحلات الدولية من منتصف ليل الخميس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت روسيا تعليق كافة الرحلات الدولية اعتباراً من منتصف ليل الخميس/ الجمعة، بموجب مرسوم حكومي يتضمن سلسلة تدابير جديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد. ويفرض المرسوم الذي نشر الخميس، على سلطات الطيران في البلاد تعليق كافة الرحلات العادية والتجارية، يستثنى منها الرحلات الخاصة التي ستجلي المواطنين الروس من الخارج. وقلصت روسيا حتى الآن بشكل كبير رحلاتها الدولية، واقتصر تسيير الرحلات بين العاصمة موسكو، وعواصم أخرى تشغلها شركة "ايروفلوت" الروسية الوطنية حصراً.
وسجلت في روسيا بحسب الحصيلة الرسمية 658 إصابة بفيروس كورونا المستجد. وأعلنت الأربعاء عن وفاة مريضين يبلغان من العمر 73 و88 عاماً، دون أن تشير إلى أن وفاتهما مرتبطة بكوفيد 19.
ودخلت حيز التنفيذ بموجب المرسوم الذي نشر الخميس تدابير أخرى أُعلن عنها في الأيام الماضية، مثل إغلاق العديد من الأماكن العامة في المدن الروسية. وفي خطاب نادر للأمة الأربعاء، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أسبوع عطلة في البلاد وأرجأ التصويت على تعديل دستوري، من دون أن يصدر حتى الآن حجراً عاماً.
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