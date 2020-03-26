«كورونا» يؤجل عرض الحلقة الأخيرة من «ذي ووكنغ ديد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف منتجو «ذي ووكنغ ديد»، أنهم لم يتمكنوا من إنهاء العمل على الحلقة الأخيرة من المسلسل الشهير بسبب فيروس كورونا المستجد.

وغرّدت شبكة «إيه إم سي» على «تويتر»، «للأسف، بات من المستحيل بسبب الأحداث الحالية إكمال مرحلة ما بعد الإنتاج النهائية للحلقة الأخيرة من الموسم العاشر لـ«ذي ووكنغ ديد»، لذلك سينتهي الموسم الحالي بالحلقة 15 التي ستبث في الخامس من نيسان/إبريل». وأضافت «ستعرض الحلقة النهائية كحلقة خاصة في وقت لاحق من العام».

ويعتبر المسلسل، الذي يستند إلى قصص مصورة تروي حال الولايات المتحدة بعد اجتياحها من «الزومبي» (الموتى الأحياء)، واحداً من أكثر المسلسلات نجاحاً إذ سجل أرقاماً قياسية للمشاهدة منذ بدء بثه 2010. ومع عدم تحديد موعد لبث الحلقة الأخيرة، شعر كثير من مشاهدي المسلسل بالغضب، فأكثر من نصف الأمريكيين يعيشون في ظل تدابير إغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا، ولا أحد يعرف متى ستعود الحياة إلى طبيعتها.

وكتب أحد المستخدمين على «تويتر»، «إنه يتحول إلى وثائقي يعكس الوضع الحالي للكوكب». وغرد آخر «نهاية العالم هذه مقززة جداً».