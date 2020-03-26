شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 20 جندياً من قوات «الناتو» بفيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المتحدث باسم الكتيبة الدولية في قوة حلف شمال الأطلسي الأربعاء، أنه تأكدت إصابة عشرين جندياً من القوات المنتشرة في ليتوانيا بفيروس كورونا.
وأكد الكابتن الهولندي ايرفت ديان دانيلز، إصابة جنديين هولنديين وقال، إنه جرى نقلهما إلى هولندا للعلاج، إلا أنه رفض الكشف عن جنسيات المصابين الآخرين، وفقاً لما ذكرته فرانس برس.
وتابع: في الوقت الحالي هناك 20 حالة إصابة بشكل إجمالي.
وينشر الحلف أربع كتائب متعددة الجنسيات تضم نحو ألف جندي في ليتوانيا، ولاتفيا، وإستونيا، وبولندا، لتعزيز الدفاعات على الخاصرة الشرقية للاتحاد الأوروبي بعد أن قامت روسيا بضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014. وقالت الكتيبة في بيان، إنها تقوم بمهمتها «بينما تجري تدريبات مخفضة» للحفاظ على جاهزيتها.
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