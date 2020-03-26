أكثر من خمسة آلاف قناع طبي في قبو كاتدرائية واشنطن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عثر القائمون على كاتدرائية واشنطن على آلاف من الأقنعة المخزنة في سردابها، وهي معدات طبية أصبحت نادرة في زمن انتشار فيروس كورونا المستجد. ويقدر عدد الأقنعة بأكثر من خمسة آلاف قناع تم شراؤها قبل سنوات للكهنة قبل نسيانها في قبو الكاتدرائية المبنية على الطراز القوطي والتي تشرف على العاصمة الأمريكية. وقال المسؤولون عن الكاتدرائية في بيان «تم شراء الأقنعة قبل أكثر من عقد، بعد تفشي أزمة صحية سابقة». وأضافوا «كان الغرض منها السماح لرجال الدين بتوفير الدعم الرعوي دون تعريض صحتهم للخطر».

وبعد التحقق منها، تم التبرع بحوالي ثلاثة آلاف قناع ما زالت صالحة للاستخدام لمستشفى جامعة جورج تاون وقدم ألفا قناع أخرى لمستشفى الأطفال الوطني في واشنطن. وأوضحت الكاتدرائية أنها احتفظت بعدد قليل من الأقنعة للكهنة.