شعراء المليون يتسابقون على وقع «لا تشلّون هم»

بُثت مساء أمس الأول، ثاني حلقات المرحلة الثالثة ضمن برنامج «شاعر المليون» في موسمه التاسع، على قناتي بينونة والإمارات، مستهَلة بأبيات الشاعر عارف عمر في مديح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومقولته التي طمأنت الإمارات بمواقفه النبيلة وخصاله الكريمة الأصيلة «لا تشلّون هم» التي صارت في مقدمة ما تتناوله مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

عرض في مطلع الحلقة تقرير استعاد أهم محطات الحلقة السابقة من البرنامج التي تأهل فيها بقرار لجنة التحكيم الشاعران عبد المجيد سعود الغيلاني، ومبارك بالعود العامري بنتيجة 47/ 50 لكل منهما، تلاه الإعلان عن نتائج تصويت المشاهدين من خلال موقع وتطبيق شاعر المليون الذي استمر طوال أسبوع كامل، وأسفر عن تأهل المتسابق مطرب بن دحيم العتيبي بنتيجة 92%، أما بقية الشعراء غير المتأهلين فجاءت نتائجهم كالتالي: عبد العزيز العبلان الديحاني بنتيجة 46%، وأحمد بن جدعان العازمي وراكان بن وليد الراشد بنتيجة 43%.

وشهدت الحلقة مشاركة متميزة للشعراء أحمد بن عايد البلوي، وخالد القصيري الجهني، ومحمد الحمادي العتيبي، ومحمد البندر المطيري، وصالح محمد العنزي من السعودية، ومزيد بن جدعان الوسمي من الكويت.

وتأهل في الحلقة الشاعران محمد البندر المطيري بنتيجة 49 /50، ومحمد الحمادي العتيبي بنتيجة 48 /50، بينما جاءت نتائج الشعراء الأربعة الذين سينتظرون تصويت المشاهدين من خلال موقع وتطبيق شاعر المليون طوال أسبوع كامل، على النحو التالي: 47 /50 للشاعر أحمد بن عايد البلوي، و44 /50 للشاعر خالد القصيري الجهني، و43 /50 لصالح محمد العنزي، ومزيد بن جدعان الوسمي. أما شعراء الحلقة المقبلة، فهم عبد المجيد سعود الغيداني، ومطرب بن دحيم العتيبي ومحمد البندر المطيري، ومحمد الحمادي العتيبي من السعودية، ومبارك بالعود العامري من الإمارات، إضافة إلى الشاعر المتأهل بتصويت المشاهدين مع بداية الأمسية نفسها.