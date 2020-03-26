عبدالعزيز بن سلمان وزيرا للطاقة في السعودية

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"الخليج 365" من الرياض: صدر أمر ملكي في السعودية، مساء السبت، بإعفاء وزير الطاقة خالد الفالح وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزيرا للطاقة.

وتم اعفاء المهندس عبدالعزيز العبدالكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه، وتعيين المهندس أسامة الزامل نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.

كما صدر أمر ملكي بتعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفيراً للمملكة لدى مملكة البحرين بالمرتبة الممتازة.

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وزير الطاقة المقال خالد الفالح