الإمارات: 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا لتبلغ اجمالا 333 حالة

دبي - بواسطة محمد فارس ابوظبي - 25 - 3 (كونا) -- اعلنت الامارات اليوم الاربعاء عن رصدها 85 حالة اصابة جديدة (كورونا المستجد - كوفيد 19) ليبلغ مجموع عدد الحالات التي تم تشخيصها 333 حالة.

كما اعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية في بيان صحفي عن شفاء سبع حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا وبذلك يرتفع مجموع حالات الشفاء 52 حالة حتى الآن.

واوضحت الوزارة ان الحالات تم رصدها من خلال الابلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر ومن خلال فحص المخالطين لاصابات اعلن عنها مسبقا وحالات مرتبطة بالسفر الى الخارج.

وبينت ان الحالات المصابة الجديدة تعود لجنسيات مختلفة منها سبعة حالات لاماراتيين اضافة الى جنسيات مختلفة.

Advertisements

وذكرت ان الحالات السبع التي تماثلت للشفاء تعود لخمسة اشخاص من بنغلاديش واثنين من باكستان مشيرة الى ان تلك الحالات غادرت المستشفى بعد تعافيها التام وحصولها على الرعاية الصحية الكاملة.

وكانت الامارات سجلت اول حالتي وفاة مصابين بفيروس كورونا يوم الجمعة الماضي الاولى لمقيم من الجنسية العربية والاخر من الجنسية الآسيوية.(النهاية) ب ص / ا م م

قتلت 50 مليون فرد.. كيف تعامل العالم مع الانفلونزا الإسبانية