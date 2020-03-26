شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدفاع اللبنانى ينصح الحكومة بتمديد الإغلاق لوقف انتشار "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت إذاعة صوت لبنان بعد اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى اليوم الخميس، أن المجلس نصح الحكومة بتمديد حالة الإغلاق على مستوى البلاد أسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا. ويعني التمديد لأسبوعين أن البلاد ستظل مغلقة حتى 12 أبريل . وسجل لبنان 333 حالة إصابة بفيروس كورونا وست حالات وفاة.

ومن المتوقع اتخاذ قرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم.وكان قد أعلن وزير التربية والتعليم العالى فى لبنان طارق المجذوب، الإطلاق الرسمى لخطة "التعليم عن بُعد" والتى تقوم على تقديم المناهج الدراسية والمواد التعليمية من خلال تلفزيون لبنان الرسمى وكذلك الوسائط والمنصات الألكترونية المتعددة التى تستخدم شبكة الإنترنت، فى سبيل استمرار العملية التعليمية بعدما جرى تعليق الدراسة جراء انتشار فيروس كورونا.

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